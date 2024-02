Crédit : Wikimedia Commons : The Lion King European Premiere by Sassy

La vedette a choisi de diffuser une série de publicités lors de la finale du Super Bowl pour faire une annonce majeure : son tout nouvel album est prêt et sa date de sortie est imminente. "Renaissance Act II" sera disponible dès le 29 mars prochain, et comme beaucoup l'avaient anticipé, l'album sera entièrement dédié à la country. À noter que les singles "Texad Hold' Em" et "16 Carriages" sont déjà disponibles.