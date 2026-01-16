L’acteur américain a opté pour une stratégie originale : Pour lutter contre les “Deep Fake”; il a fait de son apparence mais aussi de sa voix des marques déposées. Matthew Mc conaughey a vu huit de ses demandes approuvées par l'Office américain des brevets et des marques.

De nombreuses personnalités voient leur image et leur voix reproduite par l'intelligence artificielle sans leur consentement. Avec ces marques déposées, Matthew McConaughey veut empêcher les applications d’IA et leur utilisateurs de le reproduire sans son autorisation. À noter qu'il n'est pas complètement opposé à cette pratique, le plus important pour lui étant le consentement. L'acteur et ses avocats souhaitent qu'une loi fédérale soit adoptée et appliquée afin qu'une telle solution ne soit plus nécessaire.