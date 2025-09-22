L'arrivée des Rois mages
Participez au cortège des Rois mages qui vont chanter de maison en maison ! Fêtez l'Épiphanie le 4 janvier 2026 à l'Écomusée d'Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l'enfant Jésus et lui offrir des présents. Le 4 janvier 2026 - de 10h00 à 18h00 (arrivée des Rois Mages à 17h)
68190 UNGERSHEIM
