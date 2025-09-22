L'Écomusée d'Alsace fête Noël
Vivez un Noël authentique à l'Écomusée d'Alsace ! Du 6 décembre au 4 janvier, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Aventurez-vous à l'Écomusée d'Alsace où la beauté des maisons vous plonge dans les coutumes alsaciennes d’antan. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en tracteur, goûtez aux fameux « bredeles » alsaciens, rencontrez les personnages emblématiques de l'hiver… Et ressentez la magie et la chaleur d’un Noël authentique. Du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 - De 10h à 18h | Fermé les 2, 8, 15, 22, 24, 29 et 31 décembre 2025.
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 6 décembre 2025 à 10h00
au 4 janvier 2026 à 18h00