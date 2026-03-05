L'Écomusée d'Alsace fête Pâques
L'Écomusée d'Alsace fête Pâques ! Savourez l’arrivée du printemps dans le décor authentique de l’Écomusée d’Alsace. Pendant tout le week-end, rencontrez nos cuisiniers et leurs spécialités pascales dont le traditionnel Lamala, la soupe verte de Carême et les œufs colorés mais aussi nos agriculteurs, qui ont programmé de nombreuses naissances. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des artisans au détour d’un petit marché artisanal de Pâques. Cette année, partez à l’aventure avec ‘’la cocotte’’ : parcourez le musée et résolvez des énigmes inspirées des traditions pascales pour retrouver le lièvre de Pâques et son jardin où il a dissimulé ses œufs en chocolat (5 & 6 avril). Durant ces deux journées, les traditions des conscrits et de leurs défis seront à l’honneur : venez-vous mesurer à eux ! Easter celebrations: Enjoy Easter traditions as a family and savour the arrival of spring in the authentic setting of the Écomusée d’Alsace! Throughout the weekend, meet our cooks and discover traditional Easter specialities such as Lamala sponge cake, Lenten green soup and coloured eggs. You will also encounter our farmers, with many newborn animals to see, and local craftspeople at a charming Easter craft market. This year, set off on an adventure with “La Cocotte”: explore the museum and solve riddles inspired by Easter traditions to find the Easter hare and its garden, where chocolate eggs are hidden (5 & 6 April). Over these two days, the traditions of the conscripts and their challenges take centre stage — test your skills against them! Die Osterfestlichkeiten : Erleben Sie gemeinsam mit der Familie die Ostertraditionen und genießen Sie den Beginn des Frühlings in der authentischen Kulisse des Écomusée d’Alsace! Das ganze Wochenende über treffen Sie unsere Köchinnen und Köche mit ihren österlichen Spezialitäten wie dem traditionellen Lamala, der grünen Fastensuppe und bunt gefärbten Eiern. Auch unsere Landwirte sind präsent, mit zahlreichen Tiergeburten. Kunsthandwerker ergänzen das Programm mit einem kleinen Ostermarkt mit Kunsthandwerk. In diesem Jahr beginnt das Abenteuer mit „La Cocotte“: Erkunden Sie das Museum und lösen Sie Rätsel, die von Osterbräuchen inspiriert sind, um den Osterhasen und seinen Garten zu finden, in dem er Schokoladeneier versteckt hat (5. & 6. April). An diesen beiden Tagen stehen außerdem die Traditionen der «Conscrits» (Einberufung der jungen Männer zum Militärdienst) und ihre Herausforderungen im Mittelpunkt – stellen Sie sich dem Wettkampf!
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 3 avril 2026 à 10h00
au 6 avril 2026 à 18h00