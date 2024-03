La princesse Kate, très admirée, a révélé vendredi qu'elle lutte contre le cancer, déclenchant une vague de messages de soutien. Anonymes, personnalités publiques et politiques ont exprimé leur respect et leur solidarité envers le couple princier. Le palais de Kensington a déclaré que le couple est profondément touché et reconnaissant de la compréhension accordée à leur besoin de vie privée en cette période difficile. Cette annonce marque probablement la dernière communication publique du couple princier pour un certain temps.