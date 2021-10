Halloween, officiellement, c’est ce week-end ! Mais déjà grâce à de nombreux sites, on peut se plonger dans l’ambiance. Des sites comme "Sensas Mulhouse" à Sausheim.

Sensas Mulhouse d’abord c’est quoi ? “C’est un parcours sur les 5 sens, 70% du temps dans l’obscurité, ou il faut goûter, toucher, sentir des choses. Un parcours complet qui dure 2 h de temps” explique Tom Pointelin, co-gérant de Sensas Mulhouse à Sausheim.

Sensas Mulhouse est un concept novateur, une expérience sensorielle unique qui va vous plonger à travers des énigmes, des épreuves. Forcément en cette période Halloween, le parcours a été entièrement repensé.

“On fait un parcours Halloween avec des nouveaux décors, des nouveaux scénarios de jeu pour que les gens, qui sont déjà venus, puissent découvrir autre chose. Et pour que les gens, qui ont envie de vivre une expérience halloween hors du commun, puissent la vivre chez nous” précise le co-gérant du site.

A noter que ce parcours Halloween a pour thème ‘une maison hantée” avec un scénario qui fait froid dans le dos. Scénario détaillé par Tom Pointelin : “Chaque membre de la famille Sensas est décédé dans d’atroces souffrances, ils hantent la maison. Le but du jeu va être de délivrer ces esprits maléfiques. Si vous n’y arrivez pas, des acteurs viendront à votre rencontre”

Participer à cet escape game vous permettra de joindre l’utile à l'agréable : dans chaque pièce, les équipes pourront gagner des amulettes : celles-ci sont converties en don pour une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap.

Si ça vous tente, n’hésitez pas à tenter l'expérience Sensas Mulhouse. Les retours des clients sont toujours positifs . “On a énormément, voire même, que de bons retours. C’est vraiment une activité qui sort des activités communes qu' on a l' habitude de faire , un nouveau type de parcours. C’est différent d un escape game classique, c' est nouveau, récent et ça ramène un coup de frais !” dit fièrement M. Pointelin.

Pour tenter Sensas, ça se passe sur réservation uniquement via le site https://mulhouse.sensas.top/. IL y a des créneaux de 8h30 à 23h30 7j/7 pour des groupes allant de 4 à 15 personnes. Pensez à réserver au moins un jour en avance ! Sensas Mulhouse, c’est à Sausheim. Le parcours spécial Halloween est en cours jusqu’au 7 novembre.