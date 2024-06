Un p'tit truc en plus

La comédie d’Artus continue de faire sensation et connaît une ascension irrésistible. En France, c'est le plus grand succès cinématographique depuis la crise sanitaire ! Le film vient d'atteindre la 7e place du box-office mondial. Selon les prévisions des professionnels, 10 millions de personnes devraient aller voir ce film en salle. "Un petit truc en plus" a déjà rapporté 45 millions d’euros.