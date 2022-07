C’est avec un plaisir non dissimulé que toute l’équipe organisatrice du festival de la foire aux vins de Colmar annonce le retour de l'événement aujourd’hui, vendredi 22 juillet. Après deux années d’absence à cause de la pandémie Covid, c’est enfin l’heure des retrouvailles. C’est enfin l’heure du coup d’envoi de la 73e édition. Pour l’occasion, on retrouve tout ce qui a fait et continue de faire la renommée de la FAV, comme on l’appelle : c'est-à dire un savant mélange des genres.

Car la foire aux vins c’est quoi ? Ce sont des spectacles et des animations avec une partie cabaret absolument séduisante. C’est aussi une grande foire commerciale, une fête du vin et un festival de concerts ! Tout cela offre à l'événement colmarien un caractère unique…

Alors d’abord un mot sur la foire commerciale. Pas moins de 350 exposants issus de domaines variés sont là pour présenter leurs produits, leurs offres et leur savoir-faire. Des exposants du monde de l’artisanat, de l'habitat, de la mode, du bien être…. Il y en aura pour tout le monde dans les allées de la foire.

Et puis bien sûr, l'un des temps forts de la foire aux vins de Colmar, c'est son festival !La programmation 2022 n'a rien à envier aux autres grands festivals français :

vendredi 22 juillet 2022 à 20h : Deep Purple + Saga

samedi 23 juillet 2022 à 20h : Julien Doré + Jérémy Frérot

dimanche 24 juillet 2022 à 20h : Mika + Clara Luciani

lundi 25 juillet 2022 à 20h : Damso + PLK

mardi 26 juillet 2022 à 20h : Zucchero + Asaf Avidan

mercredi 27 juillet 2022 à 20h : Angèle + Tsew The Kid

jeudi 28 juillet 2022 à 20h : Gad Elmaleh

vendredi 29 juillet 2022 à 20h : M

samedi 30 juillet 2022 à 16h : Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny

samedi 30 juillet 2022 : La Nuit Blanche de la FAV avec Timmy Trumpet, Nicky Romero, Bakermat, Jillionaire et Morgan Nagoya

dimanche 31 juillet à 20h : Ben Harper and The Innocent Criminals + Ben Mazué

Une superbe programmation. Les billets sont tous déjà en vente sur le site officiel de la Foire et auprès des billetteries partenaires.

Le festival de la foire aux vins de Colmar, la 73eme édition, ouvre ses portes aujourd’hui et s’achèvera le dimanche 31 juillet. Ouverture chaque jour de 11h30 à 01h00

Pour retrouvez toute sles informations liés à l’événement : www.foire-colmar.com