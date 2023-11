Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans Friends, nous a quittés le 28 octobre à l'âge de 54 ans. Depuis lors, les fans attendaient les réactions personnelles des acteurs de la série. Mis à part un communiqué conjoint, les autres acteurs de cette série culte étaient restés discrets.

Hier, ils ont finalement exprimé leurs sentiments. "Devoir dire adieu a été l'une des émotions les plus intenses de toute ma vie", a partagé Jennifer Aniston. De son côté, David Schwimmer l’a remercié pour "dix années incroyables de rire et de créativité". Lisa Kudrow a rendu hommage en disant, "Merci de m'avoir fait tant rire, des larmes coulaient sur mon visage CHAQUE JOUR".

"L'interprète de Monica a exprimé : "Je suis tellement reconnaissante pour chaque moment et tu me manques chaque jour". Matt Leblanc, qui incarnait Joey, a écrit : "Les moments que nous avons partagés font sincèrement partie des plus beaux moments de ma vie". Il a conclu avec humour : "Et je suppose que tu gardes les 20 balles que tu me dois".