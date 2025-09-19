Bérangère Krief, humoriste découverte dans la série de Canal+ Bref au début des années 2010, a franchi le pas et partagé sur Instagram un grand moment de son été. Son mariage ! La comédienne s’est mariée à un certain « mec du sud », qu’elle décrit avec humour comme son « secret beauté ».

Dans le message accompagnant son post, elle explique s’être décidée à partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux après un échange avec l’une de ses fans. Une fan qui l’a croisée avec son mari et qui n’a pas caché sa joie de la voir heureuse et amoureuse. « Sa joie m’a rappelé que depuis près de 15 ans déjà, je vous ai fait part de mes chagrins d’amour, mes peines de cœur, mon mariage annulé… » explique-t-elle. Il était donc « temps » de dévoiler cette nouvelle étape « de joies » et « d’amour ».