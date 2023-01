Vous savez sans doute que Daniel Craig n'interprètera plus le célèbre agent secret. Il laisse sa place mais à qui ? La question est sur toutes les lèvres depuis des mois.

Il se pourrait que le prochain James Bond soit joué par l’acteur de 30 ans Lucien Laviscount. Pour celles et ceux qui ont regardé la série Emily in Paris c’est Alfie dans la série. Le jeune acteur anglais Lucien Laviscount aurait tapé dans l’œil des producteurs de la saga James Bond et on comprend facilement pourquoi …

Pour l’instant, rien n’a encore été officialisé mais il est un sérieux prétendant.