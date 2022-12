Crédit: Wikimedia Commons by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna

Le magazine Forbes a sorti son palmarès des 100 femmes les plus influentes de la planète en 2022. Et Rihanna est officiellement la chanteuse la plus influente du monde. Elle passe devant Taylor Swift et Beyoncé !

Pour rappel : En avril dernier, Forbes avait déjà annoncé que Rihanna était désormais milliardaire. Sa fortune atteignant 1,7 milliard de dollars !