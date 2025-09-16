L’investissement de Bigflo et Oli dans le monde du sport
Ils investissent financièrement dans le club de basket de Toulouse. Et ils ne sont pas les seuls ... D'autres grands noms, d'autres stars investissent dans le club toulousain
Bigflo & Oli
Crédit : Selbymay
Le duo de rappeurs toulousains, Bigflo & Oli, a décidé d’être actif et d’investir financièrement dans le club de basket de Toulouse. Et ils ne sont pas les seuls à avoir décidé d’investir. Léon Marchand et Antoine Dupont ont décidé d’investir également. La somme apportée par les quatre stars de la Ville rose au capital s’élève à 43 000 euros. La part de Bigflo & Oli représente 28 500 euros. Antoine Dupont et Léon Marchand ont respectivement misé 10 500 et 4 500 euros dans le projet.
En tout cas, c’est une vague médiatique exceptionnelle pour cette équipe toulousaine qui évolue actuellement en troisième division (Nationale 1).