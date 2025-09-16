Le duo de rappeurs toulousains, Bigflo & Oli, a décidé d’être actif et d’investir financièrement dans le club de basket de Toulouse. Et ils ne sont pas les seuls à avoir décidé d’investir. Léon Marchand et Antoine Dupont ont décidé d’investir également. La somme apportée par les quatre stars de la Ville rose au capital s’élève à 43 000 euros. La part de Bigflo & Oli représente 28 500 euros. Antoine Dupont et Léon Marchand ont respectivement misé 10 500 et 4 500 euros dans le projet.

En tout cas, c’est une vague médiatique exceptionnelle pour cette équipe toulousaine qui évolue actuellement en troisième division (Nationale 1).