La mesure est effective depuis hier, lundi 01er novembre : désormais chaque hiver ( du 01er novembre au 31 mars), les équipements spéciaux pour les voitures seront obligatoires pour traverser les communes proches de massif montagneux.

La préfecture du Haut-Rhin a publié vendredi, la liste des communes dans lesquelles les automobilistes auront l'obligation d’être équipés de pneumatiques hiver. Sont donc concernées 140 des 366 communes du département.

Une nouvelle signalisation doit être progressivement implantée. Un panneau montrant une montagne, une valise de chaînes et un pneu doit indiquer les entrées et les sorties de zones de montagne où s'applique l'obligation d'équipements hivernaux. Ces panneaux ne seront livrés dans le Haut-Rhin que d’ici fin de semaine.

Tous les véhicules à quatre roues et plus, sont concernés par cette réglementation : véhicules légers, utilitaires, bus et poids-lourds. Avec des obligations différentes selon les véhicules :

- les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars qui devront soit détenir des chaînes métalliques à neige ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver.

- les autocars, autobus et poids-lourds sans remorque ni semi-remorque devront être équipés de dispositifs antidérapants amovibles pour au moins 2 roues motrices ou au moins 2 pneus hiver sur les roues directives + 2 pneus hiver sur les roues motrices.

- les poids-lourds avec remorque ou semi-remorque devront avoir des dispositifs antidérapants amovibles pour au moins 2 roues motrices.

Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous.

Des opérations d’information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines. Les éventuels manquements ne seront pas sanctionnés cet hiver, il y aura une période de tolérance.

Voici la liste des communes concernées dans le Haut-Rhin (par ordre alphabétique) :

Ammerschwihr - Aspach-Michelbach - Aubure

Bendorf - Bergheim - Bergholtz - Bergholtzzell - Bettlach - Biederthal - Bitschwiller-lès-Thann - Le Bonhomme - Bourbach-le-Bas - Bourbach-le-Haut - Bouxwiller - Breitenbach - Buhl

Courtavon

Dolleren - Durlinsdorf - Durmenach

Eguisheim - Eschbach-au-Val

Fellering - Ferrette - Fislis - Fréland

Geishouse - Goldbach-Altenbach - Griesbach-au-Val - Gueberschwihr - Guebwiller - Guewenheim - Gunsbach

Hartmannswiller - Hattstatt - Herrlisheim-près-Colmar - Hohrod - Hunawihr - Husseren-les-Châteaux

Jungholtz

Katzenthal- Kaysersberg Vignoble - Kiffis - Kirchberg - Koestlach - Kruth

Labaroche - Lapoutroie - Lautenbach - Lautenbachzell - Lauw - Leimbach - Levoncourt - Liebsdorf - Lièpvre - Ligsdorf - Linsdorf - Linthal - Lucelle - Luttenbach-près-Munster - Lutter - Le Haut-Soultzbach

Malmerspach - Masevaux-Niederbruck - Metzeral - Mittlach - Mitzach - Moernach - Mollau - Mooslargue Moosch - Muespach - Muespach-le-Haut - Mulbach-sur-Munster - Munster - Murbach

Niedermorschwihr

Oberbruck - Oberlarg - Obermorschwihr - Oderen - Oltingue - Orbey - Orschwihr - Osenbach

Pfaffenheim

Raedersdorf - Rammersmatt - Ranspach - Ribeauvillé - Rimbach-près-Guebwiller - Rimbach-près-Masevaux - Rimbachzell - Roderen - Rodern - Rombach-le-Franc - Roppentzwiller - Rouffach

Saint-Amarin - Sainte-Croix-Aux-Mines - Sentheim - Sewen - Sickert - Sondernach - Sondersdorf - Soppe-le-Bas - Soultz - Soultzbach-les-Bains - Soultzeren - Soultzmatt - Steinbach - Storckensohn - Stosswihr

Thann - Thannenkirch - Turckheim

Uffholtz - Urbès

Vieux-ferrette - Vieux-Thann - Voegtlinshoffen

Walbach - Wasserbourg - Wattwiller - Wegscheid - Werentzhouse - Westhalten - Whir-au-Val - Wildenstein - Willer-sur-Thur - Winkel - Wintzenheim - Wolschwiller - Wuenheim

Zimmerbach