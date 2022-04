Les mulhousiennes, la course caritative sera de retour en septembre prochain et vous pouvez vous inscrire des maintenant ! Les inscriptions sont ouvertures depuis ce 01er avril minuit !

Rappelons d’abord que “les Mulhousiennes” c’est une course caritative de 5km ouverte aux femmes afin de lutter contre le cancer ! Course qui a été créée en 2014 et qui est, à chaque fois, un énorme succès… Même l’année dernière et ce en dépit d’une situation incertaine. Le résultat a dépassé toutes les attentes avec 5 000 inscriptions et 60 000 euros reversés.

Un beau bilan qu’il va falloir dépasser cette année ! La course “les mulhousiennes'' est de retour cette année et aujourd’hui c’est l'ouverture des inscriptions.

Comme l’an passé, c’est une course hybride qui est proposée :

Première possibilité : une course à distance, accessible à tous (hommes,femmes enfants). Libre à vous du coup d’aller marcher ou courir quand vous voulez où vous voulez avec le dossard officiel des Mulhousiennes.

Deuxième possibilité : une course au départ du stade ! Dimanche 18 septembre à 10h aura lieu la course féminin. Départ du stade de l’Ill uniquement pour les femmes de plus de 16 ans. Les participantes pourront courir ou marcher. Et pour les coureuses : l’option chronométrage sera à nouveau proposée cette année, sur présentation d’un certificat médical.

Retour aussi cette année de la course des enfants. Les jeunes âgés entre de 4 à 15 ans pourront s’élancer samedi 17 septembre du stade de l’Ill. Les distances seront adaptées aux âges.

Pour s’inscrire rdv sur www.lesmulhousiennes.com. Pour une inscription adulte, prévoyez 12 euros (+2 euros pour le chronométrage). 5 euros pour les enfants. Tout l’argent récolté sera reversé pour financer des actions concrètes et locales de lutte contre le cancer.

Si vous êtes d’ores et déjà convaincue(s), que vous êtes déjà en train de préparer vos baskets pour la course, sachez que des entraînements collectifs seront régulièrement proposés. 1er entrainement mercredi prochain au Waldeck. RDV des 18h30.