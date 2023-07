C’est sans conteste, l’un des événements les plus attendus, l’un des événements les plus populaires d’Alsace : La Foire aux Vinx, la FAV comme on la surnomme affectueusement, est de retour en ce 28 juillet. Une 74e édition qui proposera toujours une partie foire et une partie festival ! C'est d’ailleurs ce mélange des genres qui lui donne un caractère unique.

Pas moins de 350 exposants pour la partie foire

350, c’est le nombre d’exposants qui vont animer la Foire aux vins de Colmar. des exposants issus de domaines variés : artisanat, gastronomie, habitat, presse, mode et beauté, il y en aura pour tout le monde !

Citons également les dégustations de vins. A l’occasion de la FAV, Les 70 ans de la route des vins seront célébrés comme il se doit dans le hall 1. Près de 180 viticulteurs locaux se relaieront pendant les 10 jours de foire pour faire déguster les 240 vins d’Alsace.

Diverses animations seront aussi proposées durant les 10 jours d’évènement. Des soirées salsa,country, des afterwine, des shows burlesques, photomatons, tombola, corner tattoo….

4 concerts déjà complets pour le festival :

Festival de musique aussi, la foire programme près de 30 artistes en dix jours de concerts et de spectacles.

En ouverture ce soir, vendredi 28 juillet : concert de Claudio Capeo, Zazie et Pierre de Maere

samedi 29 juillet : Soprano ( Complet)

Dimanche 30 juillet : Florent Pagny ( Complet)

Lundi 31 juillet : Earth Wind & Fire Experience By Al Mckay + The Jacksons

Mardi 01er août : The Stranglers + Franz Ferdinand

Mercredi 02 août : Djadja & Dinaz + SCH ( Complet)

Jeudi 03 août : Izïa + Louise Attaque

Vendredi 04 août : Matmatah + Shaka Ponk ( Complet )

Samedi 05 août :

Aldebert

Nuit Blanche avec Robin Schulz, Malaa, Morten, Willy William & Djibril Cisse aka Tcheba

Dimanche 06 août : Geremy Credeville, Kev Adams, Hakim Jemili

Cette 74e Foire aux vins d’Alsace s’annonce déjà comme une superbe édition. Elle débute aujourd’hui vendredi du 28 juillet jusqu’au dimanche 6 août au parc des expositions de Colmar.

Renseignements : www.foire-colmar.com