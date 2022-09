L’animateur et l’acteur sont très amis. Franck Gastambide était invité sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna, s'est permis de répondre à une question privée à la place de son ami. Et lorsqu'on a demandé à Franck Gastambide s'il avait des enfants. L'acteur a simplement répondu "non" mais Cyril Hanouna n'a pu s'empêcher d'ajouter : "Non, mais il va en avoir".

Grand sourire pour les chroniqueurs sur le plateau… Il semblerait que Franck Gastambide soit sur le point d'être papa dans les prochains mois. Il y a quelque temps il avait dit qu’il y songeait mais qu’il avait peur de transmettre sa dyslexie à ses futurs enfants.