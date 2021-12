L'association caritative "le secours populaire" lance sa boutique solidaire. Une initiative nationale avec un retentissement local puisque l'une de ses boutiques à ouvert ses portes en Alsace, à Strasbourg dans le quartier Neuhof. Et cette boutique est une magnifique initiative. Initiative qu'on ne pouvait que saluer !

Cette boutique solidaire est en fait une boutique libre-service sur la thématique noël. Des peluches de seconde main, au jeu de société flambant neuf, en passant par des décos de noël, des costumes rouge et blanc (si vous voyez de quoi je parle….) tout dans cette boutique est vendu à petit prix, entre 1 et 5 euros. Et les bénévoles insistent bien : les articles sont vendus et pas offerts. L' idée est de permettre aux personnes dans la précarité de pouvoir gâter leurs proches avec leur propre moyen.

Mais cette boutique solidaire spéciale noël n' est pas ouverte qu' aux personnes dans le besoin, au contraire. Tout le monde est bienvenu. Le bénéfice des ventes financera d'autres opérations comme une boutique alimentaire. Cette dernière permettra à des personnes, suivies par l'association cette fois, de s'acheter de quoi faire un repas de fêtes.

La boutique solidaire libre-service est ouverte jusqu’au 22 décembre les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Elle est située au 5 Rue Jean-Henri Lambert à Strasbourg.