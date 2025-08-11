Les vendanges 2025 se préparent en Alsace ! Le coup d’envoi est attendu aux alentours du 25 août et, pour l’instant, c’est la main d’oeuvre que les viticulteurs cherchent activement. Et les besoins sont importants.

Notez qu’aujourd’hui la cellule vendange ouvre officiellement. Mise en place par France Travail, cette ligne dédiée permet de recenser les besoins en main d'œuvre dans le vignoble grâce à l’association des viticulteurs d’Alsace. C’est à Eguisheim, Soultzmatt et Ribeauvillé qu’on a le plus besoin de monde. 1 500 postes sont déjà à pourvoir sur l’ensemble du territoire et ca pourrait encore augmenter même si le volume de la récolte s’annonce moins important cette année

Précisons que pour postuler il faut avoir plus de 16 ans et avoir une bonne condition physique. Les contrats sont variables, de quatre jours à trois semaines pour unsalaire de 11,83 euros de l’heure. La date exacte du début des vendanges sera communiquée le 18 août, lundi prochain.

Si vous souhaitez postuler, n’oubliez la cellule vendange joignable au 03 89.20.80.75.