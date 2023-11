Crédit: Wikimedia Commons by Marc E.

Comme vous le savez, Adele se trouve actuellement en résidence à Las Vegas, où elle se produit chaque week-end en interprétant ses plus grands succès. Il est de notoriété publique qu'elle aime parfois interagir avec son public pendant ses spectacles. Cependant, récemment, Adele a interrompu son spectacle pour une raison exceptionnelle.

Au milieu de sa performance, elle a repéré dans la salle un médecin. Et pas n'importe lequel, le médecin qui l'avait assistée lors de la naissance de son fils unique, Angelo, il y a onze ans. Cette rencontre inattendue a suscité une émotion intense chez Adele, laissant place à des larmes de joie et un étreinte chaleureuse entre la chanteuse et son médecin.

Ce moment d'émotion a marqué un instant précieux pour Adele. Après cette pause émotionnelle, elle a repris son spectacle avec encore plus d'entrain, enchantant à la fois son public et ce médecin qui avait joué un rôle si important dans sa vie.