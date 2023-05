Crédit: Wikimedia Commons by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna

Le personnage en question est la Schtroumpfette, et Rihanna prêtera sa voix au personnage dans la prochaine parution des Schtroumpfs, dont la sortie est prévue le 14 février 2025. En plus d'être doubleuse, elle sera également productrice du long-métrage. Rihanna est créditée en tant que productrice, et elle écrira et interprétera des chansons pour le film d'animation de Chris Miller.

Il convient de rappeler que Rihanna attend son deuxième enfant. Elle a accepté de participer au projet pour pouvoir travailler en pyjama au cours de son troisième trimestre de grossesse. "J'espère que cela me donnera des points supplémentaires aux yeux de mes enfants un jour", a ajouté la chanteuse.