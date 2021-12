Elle devait signer la reprise des grands événements festifs en Alsace, malheureusement la cuvée givrée de Colmar prévue du 27 au 30 décembre est annulée. Les organisateurs ont annoncé la nouvelle ce matin par voie de communiqué.

Ils expliquent, non sans regret, qu' il s'agit d' une décision sage et responsable. Force est de constater que l’évolution de la situation sanitaire ne permet plus, aujourd’hui, d’envisager sereinement la tenue de cette 1ère édition de la Cuvée Givrée au Parc des Expositions de Colmar.

La nature festive et joviale de cet événement, est incompatible avec la parution du décret du 07 décembre prononçant la fermeture des boites de nuit et interdisant les ambiances dansantes en général dans tout autre établissement.

Mais le projet, bien qu'annulé, n'est pas enterré ! Les organisateurs de la cuvée givrée croit dur comme fer à cet événement. Alors ce n’est que partie remise ! Le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain, du 27 au 30 décembre 2022 pour la 1ère édition de la Cuvée Givrée de la Foire aux Vins d’Alsace.

De plus amples renseignements seront communiqués prochainement.

Modalité d'annulation :

L’ensemble des billets foire et concerts seront intégralement annulés et remboursés.



Pour les achats réalisés directement via le Parc Expo Colmar sur www.cuvee-givree.fr, par téléphone au 03 90 50 50 50 ou sur place au Parc Expo Colmar, les clients seront automatiquement remboursés et informés dans les prochains jours.



Pour les achats réalisés via un point de vente de billetterie autre, les clients doivent demander le remboursement des billets auprès de leur point de vente de billetterie