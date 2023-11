Son neuvième album, "This Is Me...Now", verra le jour le 16 février 2024, marquant ainsi une décennie depuis la sortie de son dernier album, "A.K.A.", en 2014. Le titre de cet album résonne avec "This Is Me...Then", l'opus de J.Lo datant de 2002, dédié à son compagnon de l'époque, Ben Affleck. Après une séparation, des retrouvailles et un mariage, l'acteur devrait de nouveau être au centre de cet album.

Le tout premier single, "Can't Get Enough", sera disponible dès le 10 janvier prochain, une annonce qui réjouira certainement les fans. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !

La chanteuse et actrice a également révélé que le même jour marquera la mise en ligne de "This Is Me...Now: The Film" sur la plateforme Prime Video d'Amazon.