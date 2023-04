Ashton Kutcher et Mila Kunis

Le couple de stars vient de révéler la décision prise. Une décision radicale qui concerne leurs enfants.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont révélé qu’ils feront don de toute leur fortune à des œuvres caritatives et ne laisseront rien à leurs 2 enfants : Wyatt Isabelle et Dimitri.

Le couple souhaite que leurs enfants ne soient pas gâtés dès leur naissance mais qu’ils soient motivés à travailler dur pour gagner leur propre argent.

L’acteur Ashton Kutcher ajoute que si l’un de ses enfants devait un jour créer un bon projet alors il investira pour l’aider.

Pour info la fortune du couple est actuellement estimée à 275 millions de dollars.