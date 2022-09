Le chanteur des Maroon 5 va être papa ! Non pas pour la première fois ni pour la deuxième fois mais la troisième. Sa femme a été aperçue à Santa Barbara en Californie avec son jolie baby bump. Dans la foulée, le couple a confirmé cet heureux évènement. Et ils sont même allés plus loin en disant que cet enfant ne serait sans doute pas le dernier. Il va y avoir plein de petits Adam Levine à l’avenir. Si ils ont tous le talent de leur papa… Ça promet un beau futur tout ça !