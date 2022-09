Crédit: Blake Lively et Ryan Reynolds

Blake Lively et Ryan Reynolds

Et c’est celle de Blake Lively et Ryan Reynolds. Le couple star de hollywood annonce l’arrivée d'un enfant. L'actrice phare de Gossip Girl a affiché un ravissant baby bump hier sur le tapis rouge lors d’un gala organisé par Forbes. Mariés depuis 10 ans, ils sont déjà parents de James 7 ans, Inez 5 ans et Betty 2 ans.