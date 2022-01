C’est une grande enseigne qui quitte le centre ville de Colmar : la FNAC. Les locaux de 1 200 m2, situés dans la Grand Rue, seront bientôt laissés vides. L’enseigne culturelle va faire ses cartons pour les déposer, quelques jours plus tard , 7 km plus loin environ : au centre commerciale Shop’in Houssen.

La FNAC sera installée dans des nouveaux locaux de 1.500 mètres carrés. Ce sera un site plus espacé et plus fluide avec une offre culturelle large, de l'équipement technologique etc… La direction précise que cette décision a été prise car le site colmarien n’était économiquement plus viable.

Pour la cité de Bartholdi, forcément, c’est un coup dur mais la mairie est sur le coup ! Des discussions sont en cours avec différentes enseignes pour attirer une clientèle jeune afin de créer du flux. “Nous suivons ce dossier de près," a indiqué le maire de la Ville Eric Straumann. Une installation rapide d'un nouveau magasin, avec une identité forte, est espérée par les colmariens, par la municipalité mais aussi par l'Association les Vitrines de Colmar... Affaire donc à suivre !

En attendant, notez donc que la FNAC est ouverte au centre de Colmar jusqu’au 22 janvier au soir. Puis les 31 salariés de l’enseigne reprendront le travail le 01er février au centre commercial Shop’in de Houssen. Pour les clients habituels, cela représente une dizaine de minutes de déplacement supplémentaire par rapport au centre-ville.