La Fontaine unplugged - Cie DNB
Trois comédiens-chanteurs s’emparent malicieusement des fables de La Fontaine pour les réactualiser en chansons. Ici, le Héron fashion victim veut s’habiller en IKKS, le Lièvre est pris à son propre piège par une Tortue finalement pas aussi sage qu’on le croirait, le Corbeau, addict aux réseaux sociaux, est amadoué par un algorithme rusé… Guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shruttibox et percussions donnent vie à ce bestiaire musical, florissant et à l’énergie communicative. Un spectacle au verbe malicieux et gourmand, des chansons à voir et à entendre entre réflexions et éclats de rire. Plein : 10€ | Réduit : 7€ | Moins de 17 ans : 7€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 27 mars 2026 à 19h00
au 27 mars 2026 à 20h05
Organisateur