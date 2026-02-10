C’est Ambre qui a remporté la finale de la Star Academy 2026. Victoire avec 59% des voix face à Léa ! Mais attention , il ne faut plus l’appeler Ambre … Elle vient de dévoiler son pseudo, son nom de scène : « Amber Jadah sera mon nom de scène ». Pour ceux qui suivaient la jeune artiste de 18 ans, ce nom de scène n’est pas une surprise. C’était déjà son pseudo sur les réseaux sociaux. Un pseudo qui s’explique par ses aspirations anglo-saxonnes donc elle s’était trouvé un nom d’artiste à résonance américaine.

Ambre se distingue des précédents grands noms de la « Star Academy ». Les gagnants des dernières années (Marine, Pierre Garnier et Anisha Jo) ont tous souhaité garder leur prénom ou leur nom une fois le succès trouvé.