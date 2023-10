Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

Le chanteur britannique a récemment publié son tout nouvel album intitulé "Autumn Variations", composé de chansons dédiées à ses amis. Ed Sheeran a également annoncé son engagement à reverser une partie des recettes de cet album et de sa réédition à une organisation caritative, Save The Music. Ce geste philanthropique de la part d'Ed Sheeran contribuera de manière significative à l'accomplissement de la mission de Save The Music, qui consiste à aider les élèves à exploiter pleinement leur potentiel musical.