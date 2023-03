L’acteur américain fait souvent parler de lui grâce à ses donations ou encore ses actes de générosités. Et là on a un nouvel exemple qui montre que, oui, Georges Clooney a bon cœur.

D’ici la fin de l’année, une ferme municipale va être créée à Brignoles dans le Var. Commune dans laquelle Georges Clooney a récemment acheté une résidence. Et c’est lui justement qui va en grande partie financer cette ferme.

Pourquoi ? Parce qu’il veut s’engager personnellement et concrètement dans la vie de la commune. Et cette ferme est destinée à offrir aux enfants des écoles des fruits et légumes de qualité, de saison et produits localement.