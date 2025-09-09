Cette année de nombreuses célébrités se sont mobilisées pour le ZEvent, grand marathon caritatif. L''évènement caritatif a récolté 16 179 096 euros de dons, un record !

A l’écran, on a pu apercevoir BigFlo ou encore Vald en train de motiver les milliers d’internautes à faire des dons. D’autres stars ont participé à distance en envoyant des sommes importantes. Inoxtag a ainsi donné plus de 36 000 €. MrBeast, Cyprien ont tous envoyé 10 000 €. Le footballeur international français Rayan Cherki a, quant à lui, été plus que généreux en offrant au ZEvent 80 000€.

Alors qu’il s’est récemment lancé en tant que streameur sur Twitch, Émilien n’a pas manqué à l’appel de cet événement incontournable du milieu. Lui a tenté de répondre à des questions d’une difficulté incroyable pour tenter de ramener de l’argent.. Malheureusement Emilien semble avoir perdu ses moyens. Il n’a répondu à aucune question !