La Grande Braderie de rentrée du Relais Est
La grande braderie de rentrée du Relais Est. L'évènement incontournable pour refaire sa garde-robe et celle de ses proches à prix mini ! Vous y trouverez des vêtements pour homme, femme et enfant, des chaussures, du linge de maison. Petite restauration sur place. Prix : Vêtements homme, femme, enfant, linge de maison > 1€ Chaussures > 2€ Cuir > 4€ Tapis > prix unitaire Samedi 6 septembre de 9h à 16h
Lieu
68270 WITTENHEIM
Date
du 6 septembre 2025 à 9h00
au 6 septembre 2025 à 16h00
Organisateur