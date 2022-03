La grande collecte des restos du cœur débute aujourd’hui. A partir de ce 04 mars, vous croiserez très certainement les bénévoles au gilet rose. Ils seront présents près des caisses des hyper et supermarchés du Haut-Rhin pour récolter vos dons.

Alors oui, ces derniers temps notre générosité est sollicitée très régulièrement…

MAIS les restos ont vraiment cruellement besoin de nous. Les denrées alimentaires et produits d'hygiène serviront à aider 1.200.000 démunis tout au long de l'année. Dans le Haut-Rhin, le nombre de bénéficiaires a même grimpé de 13% encore l’année dernière à cause de la crise sanitaire. Et la demande sera de plus en plus forte dans les prochaines semaines.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les restos sont et resteront solidaires de l’Ukraine. Les dons collectés ce week-end serviront aussi à soutenir les réfugiés ukrainiens. Eux aussi auront besoin d’une aide alimentaire. L’association sera bien sûr au RDV!

Les Restos du cœur du Haut-Rhin ont donc plus que jamais besoin de vous ! Si vous voyez des bénévoles ce week-end, faites un don même petit. Une seule boîte de conserve, un seul paquet de pâtes peut faire la différence.

Que pouvez-vous donner ce week-end ?

Les Restos ont besoin de :

produits alimentaires non périssables : conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, chocolat, biscuits, lait.

produits d'hygiène : savons, gel douche et shampoing, brosse à dent, dentifrice.

produits pour bébé : lait de croissance, couches et produits d’hygiène.

Toujours, à propos des restos du cœur , le spectacle des Enfoirés sera diffusé ce soir dès 21h10 sur TF1. 36 personnalités seront sur scène dont Thomas Pesquet, pour un show d’exception.

Dès demain mise en vente des cd et dvd du spectacle. Chaque CD et DVD acheté = 17 repas distribués. Une autre manière de soutenir les restos du coeur ….