Les deux stars auraient mis en vente leur somptueuse résidence de Beverly Hills, acquise il y a un peu plus d'un an pour 60 millions d’euros. Selon TMZ, le couple a fait appel au célèbre agent immobilier Santiago Arana, connu pour son rôle dans l'émission Netflix « The Agency », pour gérer cette transaction. Cela a ravivé les rumeurs de séparation, d'autant plus qu'ils avaient passé deux ans à chercher cette maison idéale. Cependant, il est possible qu'ils souhaitent simplement déménager. Selon Paris Match, le couple aurait visité des appartements à New York.