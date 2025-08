La troupe équestre Quendor est de retour cet été avec un nouveau spectacle.

Habituée au spectacle moyen-âgeux, les artistes de Quendor ont décidé pour cette édition 2025 d’innover et de présenter un spectacle contemporain. Un spectacle nommé la malle de grand-papa. L’histoire repose sur l’idée d’une cousinade. Toute la famille se retrouve, sauf grand papa et grand maman. Ils sont en vacances ! Les cousins en profitent pour explorer un lieu interdit le grenier et découvrir le passé de Grand-papa. Un spectacle moderne mais surtt immersif : “On va briser ce mur entre les artistes et le public. Onva interagir avec eux, on va idscuter avec eux, on va se retrouver dans le public et vraiment essayer d’integrer au maximum les spectateurs pour qu’ils se sentent comme à la maison, comme dans une cousinade à eux. Comme si ils faisaient partis de la famille…" explique Yvan Keller directeur de la troupe Quendor.

Autre nouveauté cette année le spectacle est couplé à une guinguette. Une ambiance festive champetre inspiré par les lieux : “Juste derrière le manège, derrière notre arène de spectacle, on a un super espace en bordure de forêt, autour d'un étang. On s’est dit qu’on devait faire quelque chose de cet espace pour en faire profiter le public. Cette idée de cousinade se mariait très bien à cet esprit guinguette c’est pourça qu’on s’est dit on change de thème et propose quelque chose de nouveau !"

Pour le nouveau spectacle de la troupe équestre, 14 artistes sur scène accompagnés d’une dizaine de chevaux. Vous pourrez admirer de la voltige cosaque, du dressage, de la pyrotechnie mais aussi un fabuleux numéro de tissus entièrement créé et exécuté par Caroline Toussaint . Une jeune femme de 22 ans qui a eu carte blanche : “ On est dans une ambiance familiale , on se fait confiance ! Un jour, ils (artistes de la troupe) m’ont dit qu’ils voulaient un numéro de tissus et m’ont dit de montrer ce que j’avais à proposer. J’ai créé un numéro, je l’ai beaucoup travaillé avec plusieurs figures. Le but est que ce soit joli, agréable à regarder sans que l’on s’ennuie et sans que l’on ne comprenne rien à ce que je fais non plus ! “

La malle de grand-papa, nouveau spectacle de la troupe équestre Quendor est à voir impérativement. RDV aujourd’hui, demain puis les 14, 15, 16, 22 et 23 août au sein du manège couvert du Moulin de la Licorne, à Jungholtz