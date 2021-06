Depuis plusieurs mois maintenant, Tom Cruise tourne le nouveau film de la saga Mission Impossible, un tournage arrêté déjà à 2 reprises à cause de cas Covid. Tom Cruise avait d’ailleurs été furieux au cours de ce tournage à cause de membres de l’équipe qui ne respectaient pas correctement les gestes barrières. Malheureusement, le tournage a dû, une nouvelle fois, être arrêté à cause d’un cas Covid. Il reprendra le 14 Juin.