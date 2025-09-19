La pomme empoisonnée - Pan! La Compagnie
En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée posée sur une table. Et une question : qui de la belle-mère ou de la belle-fille l’a placée là ? Ce spectacle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, malgré les disputes et incompréhensions. Une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur la capacité à vivre ensemble, comme un témoignage d’amour. Rires garantis, tout en ouvrant le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir le concept de famille, le font grandir et lui donnent des couleurs inédites. Plein : 10€ | Réduit : 7€ | Moins de 17 ans : 7€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 11 mars 2026 à 14h00
au 11 mars 2026 à 15h00
Organisateur