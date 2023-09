Crédit: Wikimedia Commons by Georges Biard

Comme vous le savez peut-être, Orelsan s'apprête à faire son entrée dans les salles de cinéma avec la diffusion sur grand écran de son concert à La Défense Arena. Pour donner un avant-goût de cet événement, le rappeur a choisi de jouer un rôle actif en se mettant lui-même en scène. Il a réservé une salle de cinéma pour une séance privée plutôt inattendue, et les résultats ont été des plus surprenants !

Sur les images capturées, on peut voir Orelsan en train de visionner son propre concert en compagnie de deux de ses amis. Cependant, il ne s'agit en aucun cas d'une séance de visionnage paisible et conventionnelle. Bien au contraire ! Les trois complices se sont totalement lâchés, se livrant à des facéties, lançant des popcorns en tous sens et même se roulant par terre. C'était un véritable déchaînement, pour ainsi dire !

Il convient de noter que, par la suite, ils ont pris soin de remettre la salle en ordre. Toutefois, le moment insolite a été capturé en vidéo pour créer une promotion originale.

Un rappel important : le concert d'Orelsan sera diffusé le 28 septembre au CGR de Colmar et au Kinepolis de Mulhouse. Une expérience à ne pas manquer pour les fans de ce talentueux artiste.