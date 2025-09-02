La star a partagé en Story Instagram une photo de lui sur un lit d’hôpital. On le voit perfusion sur la main, pouce levé et sourire aux lèvres. Preuve qu'il se porte bien, rassurez-vous ! L’alsacien indique s’être fait opérer d’une hernie au niveau de l’abdomen. Rien de bien méchant et tout s’est bien passé.

La star devrait avoir des abdos tout nouveaux tout beaux pour entamer sa tournée dans deux mois. La première date de son Adrenaline Tour, à Amnéville le 8 novembre. Il passera par le Zénith de Strasbourg peu après. Ce sera le 28 novembre 2025.