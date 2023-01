Plus de 87 millions d'internautes ont déjà écouté la dernière chanson de Shakira. Une chanson de la revanche, dans laquelle elle cible son ex-Gérard Piqué. Le couple est officiellement séparé depuis juin 2022. Depuis l’infidélité du footballeur. Dans le titre Shakira dit "Tu as changé une Ferrari pour une Twingo", et se moque aussi de la Rolex qu’il aurait troqué pour une montre Casio…

C’est ce tacle à sa nouvelle compagne que Gérard Piqué ne souhaite pas laisser passer. Il a contre-attaqué en signant un partenariat avec le célèbre fabricant de montres. Du coup Gérard Piqué porte une montre casio et a souligné lors d’un live twitch : “Cette montre là, c’est pour la vie.”