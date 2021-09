La salle de sport 54 pm vous donne RDV ce samedi. Le club premium, basé à Illzach, organise ce 18 septembre ses Portes ouvertes. Yvan Holder, responsable clientèle chez 54 pm, nous explique : qu' " avec l'épidémie, on a été plutôt cloîtré chez nous. L' idée est de refaire un pas et de revenir au sport. Ces portes ouvertes sont là pour montrer que le sport est accessible à tous et que prendre soin de sa santé c'est possible. "

Au-delà du fait que ce soit possible, prendre soin de sa santé est nécessaire. Pour ce faire, les membres de l’équipe vous ont concocté un programme complet et varié. " C' est un programme extraordinaire avec 3 espaces de sport ouverts. Vous pourrez tester tous les cours qu' on est capable de donner chez 54pm " tient à préciser Yvan Holder.

Chez 54 pm, plus de 20 cours seront proposés. Des activités à tester sur place comme : fitness, bodyattack, biking, Bodypump, Bodybalance etc ... Pour les non-initiés à la pratique sportive, ce sont des termes un peu barbares certes mais Yvan nous rassure : "S' il y a des termes barbares sur ces cours, il ne faut pas en avoir peur du tout. Il faut venir les tester parce que les cours sont accessibles à tous.

Quelque soit votre niveau ou votre condition physique, quel que soit votre état de santé, vous serez encadrés et coachés par des experts du sport et de la santé, des professionnels qui ont suivi des formations pointues : " on arrive à encadrer des gens qui ont eu une maladie, un accident de la route ou qui connaissent tout simplement des problèmes de dos ou de postures qui les handicapent dans leur quotidien. On a des coachs experts qui ont suivi des formations spécifiques. Et cela nous permet d'être labellisé Sport-Santé "

Durant la journée de samedi, des analyses corporelles sur impédancemètre seront proposées afin de déterminer votre âge métabolique. Une sorte de carte de son corps et de son état de santé afin d'obtenir un programme adapté. C'est sur uniquement rendez-vous, allez voir sur le site 54pm.fr.

Niveau protocole , port du masque obligatoire pour tout déplacement dans la salle. Et puis il faudra le pass sanitaire, une évidence pour l'équipe comme en témoigne Yvan Holder : "Nous sommes un club de sport santé et évidemment le pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé à l'entrée. On sera organisé pour que cela se passe rapidement et dans de bonnes conditions."

Les portes ouvertes de la salle de sport 54 pm c’est samedi de 9 à 17h à Illzach. Entrée libre pour découvrir les lieux avec meme qq offres commerciales à dégoter sur place. Par contre, si vous souhaitez tester une discipline, pensez à vous inscrire au préalable.

Infos pratiques :

Salle de sport 54 PM

35, avenue d'Italie 68

110 Illzach