La Semaine Pleine de Pep's à Colmar
Vous rêvez de lancer votre projet ou de faire grandir votre entreprise ? Participez à La Semaine Pleine de Pep’s à Colmar, du 17 au 21 novembre ! Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. Les événements tout au long de la semaine : Lun. 17 novembre à 14h00 : « Devenir Entrepreneur » Mer. 19 novembre à 09h00 : « Les étapes de la création d'entreprise » Mer. 19 novembre à 14h00 : « Développer sa visibilité grâce au web » Jeu. 20 novembre à 11h00 : « Découverte de la pépinière et des entrepreneurs » Jeu. 20 novembre à 14h00 : « Pitcher pour convaincre » Ven. 21 novembre à 09h00 : « Réussir son Business Plan » INFORMATIONS Du 17 au 21 novembre 2025 Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 17 novembre 2025 à 9h00
au 21 novembre 2025 à 14h00