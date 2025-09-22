Le couple de stars, Monica Bellucci et Tim Burton, annonce sa séparation dans un communiqué transmis à l'AFP. Le réalisateur et l'actrice s'étaient rencontrés lors du festival Lumière à Lyon en octobre 2022, lors duquel elle lui avait remis le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière. Ils étaient depuis en couple.

Monica Bellucci et Tim Burton évoquent une séparation dans le respect et l’affection.