L'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood, Jada Pinkett Smith et Will Smith, s'est unis le 31 décembre 1997 et a deux enfants ensemble. Cependant, aujourd'hui, il est officiel que le couple est séparé. Bien que cette information vienne d'être confirmée, ce n'est pas une nouveauté, car le couple est en réalité séparé depuis 7 ans.

Cette révélation est faite par Jada Pinkett Smith dans son livre autobiographique intitulé "Worthy," qui sort aujourd'hui. Elle explique que, pendant ces années de séparation, le couple a fait le choix de garder cette situation confidentielle et a même décidé de ne jamais divorcer.

Dans son livre, Jada Pinkett Smith revient sur un incident majeur aux Oscars, où Will Smith avait frappé Chris Rock en réaction à une mauvaise blague sur sa femme. Cependant, à ce moment-là, elle n'était déjà plus sa femme. Jada Pinkett Smith explique qu'elle n'a pas compris le geste de Will Smith.