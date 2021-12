Crédit: Wikimedia Commons by ABC Website

Ça n'est pas à l’ordre du jour mais plusieurs acteurs et actrices de la série font des appels du pied au producteur Marc Cherry. Dernièrement, c’est Eva Longoria qui incarne Gabrielle Solis dans la série qui en a parlé. Elle a déclaré sur ses réseaux sociaux être prête pour reprendre son rôle et que si on l’appelait pour un nouveau tournage, elle irait sans réfléchir.