Rihanna et A$AP Rocky sont à la recherche d'une propriété sécurisée à Paris. Rihanna souhaite que ses enfants puissent découvrir le monde, et quoi de mieux que d'avoir des maisons un peu partout ? Le couple voudrait conclure un accord rapidement afin d'être prêt pour leur prochaine visite dans la ville. Ils ont même déjà visité deux propriétés de luxe dans le 16ème arrondissement, près de l'Arc de Triomphe. Pour rester le plus discrets possible, ils ont effectué les visites entre 3h et 5h du matin.