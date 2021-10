Aurore c’est le nom de la dépression qui balaye l’Alsace depuis la nuit dernière et qui nous apporte ce vent violent. Des rafales de 96km/h ont déjà été enregistrées ce matin à Meyenheim et en Alsace Bossue. 170 km/h en montagne, au Markstein, un record pour un mois d’octobre !

Cet épisode venteux entraîne de nombreuses complications sur les routes. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence.

Actuellement, on signale des arbres tombés sur la chaussée dans plusieurs secteurs :

à Koetzingue en montant vers Altkirch

arbre couché qui barre la route pour aller à l'observatoire de la nature Dacksbuhl à Colmar

sur un giratoire de la RN66 à Saint-Amarin

à Munster près du lycée

entre zimmerbach et Turckheim (route bloquée)

Route de la petite Camargue entre St-Louis la Chaussée et Rosenau fermée !

Sortie de Reiningue direction Wittelsheim

Secteur Village Neuf

Secteur Schweighouse et Soultzmatt

Entre wentzwiller et buschwiller, un arbre est couché jusqu'au milieu de la route.

Entre Wildenstein et lac de Kruth arbres couchés également

Arbre couché sur la route de la forêt de Nonnenbruck entre Richwiller et Lutterbach

Les pompiers évoquent une trentaine d’interventions en cours.

Présence également de branches, de nombreuses feuilles et divers débris qui font obstacle sur les routes. Des tuiles cassées sont signalées dans la traversées de Wintzenheim. Un feu rouge est couché sur le trottoir à Munster-Badischhof . Des barrières sont tombées sur la route rue d’Agen à Mulhouse.

Route partiellement fermée en arrivant aux Trois Epis en venant de Niedermorschwir. Une seule voie est accessible car un poteau téléphonique au sol.

Des bouts de rochers sont signalés sur la route dans le col d'oderen.

Dans la vallée de Munster, une partie des villages de Muhlbach, Breitenbach et Luttenbach sont plongés dans le noir. Panne de courant également à Stosswhir et Saint-Hyppolite. De manière générale, plusieurs postes de transformation sont coupés suite à des chutes d'arbre sur les lignes HTA. Les équipes d'exploitant Enedis sont toutes réquisitionnées pour trouver et depanner les lignes endommagées. Si vous voyez des lignes aeriennes arrachées, vous pouvez contacter le 09 72 67 50 68 pour indiquer l'endroit, mais surtout ne vous approchez pas des lignes tombées.

Du côté de la SNCF : Tous les trains sont supprimés entre Thann et Kruth jusqu’à midi, idem pour la ligne reliant Colmar à Metzeral. De nombreux TER et TGV affichent des retards compris entre 10 mn de 1 h 20.