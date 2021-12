On en parlait dernièrement, The Weeknd serait très proche d’Angelina Jolie. Il aurait même prévu de passer le nouvel an avec elle et ses enfants. Dans le même temps, une autre femme tournerait autour de The Weeknd, Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Actuellement, Lily Rose et The Weeknd seraient en tournage ensemble et ils seraient également proche.